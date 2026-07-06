В Киеве раздались взрывы, город под атакой баллистики

Что известно по состоянию на сейчас

В 01:40 Воздушные силы сообщили о баллистической угрозе Киеву. Через несколько минут, в 01:44, стало известно, баллистические ракеты следуют курсу на столицу.

В городе раздалась очередь громких взрывов.

Призыв оставаться в укрытиях

Руководитель КМВА Тимур Ткаченко обратился к жителям с просьбой не игнорировать опасность и оставаться в укрытиях отбоя тревоги.

После новых сообщений о баллистических ракетах Ткаченко повторно призвал горожан оставаться в укрытиях, подчеркнув, что враг бьет именно баллистикой.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве работают силы ПВО.

Обновлено 2:09

Глава КМВА сообщил, что в Подольском районе в результате атаки произошло частичное разрушение дома, по другому адресу зафиксировали повреждение гаражей.

В столице снова раздаются взрывы, россияне совершили очередной пуск баллистических ракет.