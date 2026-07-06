В Киеве раздались взрывы, город под атакой баллистики

Ночью 6 июля в Киеве раздались взрывы. Причиной стали баллистические ракеты, следующие курсом на столицу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и руководителя КМВА Тимура Ткаченко.
В 01:40 Воздушные силы сообщили о баллистической угрозе Киеву. Через несколько минут, в 01:44, стало известно, баллистические ракеты следуют курсу на столицу.
В городе раздалась очередь громких взрывов.
Руководитель КМВА Тимур Ткаченко обратился к жителям с просьбой не игнорировать опасность и оставаться в укрытиях отбоя тревоги.
После новых сообщений о баллистических ракетах Ткаченко повторно призвал горожан оставаться в укрытиях, подчеркнув, что враг бьет именно баллистикой.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве работают силы ПВО.
Обновлено 2:09
Глава КМВА сообщил, что в Подольском районе в результате атаки произошло частичное разрушение дома, по другому адресу зафиксировали повреждение гаражей.
В столице снова раздаются взрывы, россияне совершили очередной пуск баллистических ракет.
Напомним, этой же ночью, 6 июля, Россия осуществила пуски крылатых ракет "Калибр" по стратегической авиации - Ту-95МС и Ту-160.
В ночь на 2 июля российские оккупанты запустили по Киеву большое количество ракет и ударных беспилотников. Тогда ракета попала в многоэтажку в Дарницком районе, а глава ГСЧС сообщал.
Президент Владимир Зеленский тогда заверил, что после такой атаки будет справедливый ответ.