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В Киеве раздались взрывы, город под атакой баллистики

01:52 06.07.2026 Пн
2 мин
Руководитель КМВА обратился к киевлянам со срочной просьбой
aimg Екатерина Коваль
Фото: россияне нанесли очередной удар по столице (facebook.com/DSNSKyiv)

Ночью 6 июля в Киеве раздались взрывы. Причиной стали баллистические ракеты, следующие курсом на столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и руководителя КМВА Тимура Ткаченко.

Что известно по состоянию на сейчас

В 01:40 Воздушные силы сообщили о баллистической угрозе Киеву. Через несколько минут, в 01:44, стало известно, баллистические ракеты следуют курсу на столицу.

В городе раздалась очередь громких взрывов.

Призыв оставаться в укрытиях

Руководитель КМВА Тимур Ткаченко обратился к жителям с просьбой не игнорировать опасность и оставаться в укрытиях отбоя тревоги.

После новых сообщений о баллистических ракетах Ткаченко повторно призвал горожан оставаться в укрытиях, подчеркнув, что враг бьет именно баллистикой.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве работают силы ПВО.

Обновлено 2:09

Глава КМВА сообщил, что в Подольском районе в результате атаки произошло частичное разрушение дома, по другому адресу зафиксировали повреждение гаражей.

В столице снова раздаются взрывы, россияне совершили очередной пуск баллистических ракет.

Напомним, этой же ночью, 6 июля, Россия осуществила пуски крылатых ракет "Калибр" по стратегической авиации - Ту-95МС и Ту-160.

В ночь на 2 июля российские оккупанты запустили по Киеву большое количество ракет и ударных беспилотников. Тогда ракета попала в многоэтажку в Дарницком районе, а глава ГСЧС сообщал.

Президент Владимир Зеленский тогда заверил, что после такой атаки будет справедливый ответ.

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