В Киеве раздались громкие взрывы, россияне ударили баллистикой

Россияне в ночь на 30 сентября атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе раздалась серия мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА и канал Воздушных сил ВСУ.

"Красный уровень опасности. Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти до ближайших укрытий", - говорилось в сообщении в 02:47.

Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики, затем зафиксировали пуски ракет. По данным военных, все вражеские цели улетели именно на столицу.

Уже в 02:50 у прозвучала серия громких взрывов, после чего через несколько минут ситуация повторилась. Кроме того, после ударов в городе наблюдались перебои со светом, о чем сообщает корреспондент РБК-Украина. В то же время, местные каналы пишут, что в некоторых районах свет якобы вообще исчез.

Обновлено в 03:15

По данным КГВА, первые последствия атаки следующие:

в Святошинском районе горят частные дома;

в Голосеевском районе горит склад.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:57 карта воздушных тревог выглядит так. Как видно, сигнал продолжается в большинстве областей Украины.