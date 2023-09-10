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В Киеве прозвучала серия взрывов, работает ПВО

Киев, Воскресенье 10 сентября 2023 01:38
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В Киеве прозвучала серия взрывов, работает ПВО Фото: в Киеве прозвучала серия взрывов, работает ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве прозвучала серия громких взрывов сегодня ночью, 10 сентября. Также сообщают о работе украинских сил ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударов по столице с применением беспилотников.

Кличко предупредил о новой волне беспилотников

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о том, что на столицу летит новая волна ударных беспилотников.

"В Киевской области и столице работает ПВО. На Киев еще двигаются БПЛА. Находитесь в укрытиях", - заявил мэр столицы.

Удары оккупантов по Киеву

Российские войска с первого дня полномасштабного вторжения в Украину регулярно наносят удары по столице с применением различных видов вооружений.

Так, 30 августа войска РФ ночью совершили массированную комбинированную атаку по Киеву. Силы ПВО уничтожили более 20 воздушных целей.

Всего силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 вражеских целей. После атаки в столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

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