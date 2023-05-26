В Киеве прозвучала серия громких взрывов, сообщают о работе ПВО

В Киеве прозвучала серия громких взрывов сегодня ночью, 26 мая. В Киевской области работают украинские силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.
В Киевской ОВА сообщили, что в области работают силы ПВО по воздушным целям.
"Повышенная ракетная опасность! В регионе работает ПВО. Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении ОВА.
В КГВА отметили, что в столице также работает ПВО.
"В Киеве и области работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отметили в ГВА.
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