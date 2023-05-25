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ВСУ показали момент сбития Shahed в районе Киева (видео)

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Киев, Четверг 25 мая 2023 11:08
ВСУ показали момент сбития Shahed в районе Киева (видео) Фото: ВСУ показали, как сбили дрон над Киевом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные показали, как сбили дрон-камикадзе над Киевом. Это произошло в ночь на 25 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных сил ВСУ в Facebook.

Командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил, что атака была массированной в несколько волн. Он добавил, что все дроны-камикадзе были обнаружены и уничтожены защитниками.

Этой ночью для отражения атаки привлекли подразделения зенитных ракетных войск, истребительную авиацию и мобильные огневые группы.

Наев поблагодарил военных, работающих с немецкой зенитной "Гепард". Генерал-лейтенант заявил, что противовоздушной обороне Украины нет равных по всему миру.

"Я искренне благодарю каждого военнослужащего, который защищает украинское небо в Северной операционной зоне и делает все для того, чтобы наши соотечественники чувствовали себя в безопасности во время воздушных тревог", - сказал Наев.

Ночная атака

Россия этой ночью атаковала Украину дронами-камикадзе. Оккупанты выпустили 36 "Шахедов", силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.

По данным Воздушных сил, россияне хотели атаковать западные области, именно там сбили больше дронов. Однако враг пытался ударить также и по Киеву. В зоне ответственности воздушного командования "Центр" сбили около 10 беспилотников.

Детальнее о последствиях ночной атаки дронов на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

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