ua ru
Вт, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Львовской области назначили нового начальника патрульной полиции после скандала с пропуском

Новина українською →
Львов, Вторник 31 января 2023 18:15
Во Львовской области назначили нового начальника патрульной полиции после скандала с пропуском Фото: во Львовской области назначили нового начальника патрульной полиции после скандала с пропуском (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Елизавета Драбкина

Во Львовской области назначили Андрея Крутня новым главой патрульной полиции после того, как его предшественник подарил своей девушке пропуск для проезда на машине по центральной площади Львова.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

Сообщается, что во время оперативного совещания с участием руководства департамента и личного состава патрульной полиции Львовской области первый заместитель начальника департамента Алексей Белошицкий представил нового руководителя - майора полиции Андрея Крутня.

Сообщается, что Крутень с июня 2019 года до сих пор возглавлял патрульную полицию Волынской области. Начинал свой путь он в патрульной полиции Ровенской области, где занимал должность полицейского, затем командира роты. С декабря 2016 по июнь 2019 года Крутень был заместителем начальника управления патрульной полиции в Ровенской области.

Напомним, что ранее глава патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко подарил своей девушке пропуск для проезда на автомобиле площадью Рынок во Львове. Из-за этого его отстранили от должности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов полиция
NEWS
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
DAILY
Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира