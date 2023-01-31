Во Львовской области назначили нового начальника патрульной полиции после скандала с пропуском
Во Львовской области назначили Андрея Крутня новым главой патрульной полиции после того, как его предшественник подарил своей девушке пропуск для проезда на машине по центральной площади Львова.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на патрульную полицию Львовской области.
Сообщается, что во время оперативного совещания с участием руководства департамента и личного состава патрульной полиции Львовской области первый заместитель начальника департамента Алексей Белошицкий представил нового руководителя - майора полиции Андрея Крутня.
Сообщается, что Крутень с июня 2019 года до сих пор возглавлял патрульную полицию Волынской области. Начинал свой путь он в патрульной полиции Ровенской области, где занимал должность полицейского, затем командира роты. С декабря 2016 по июнь 2019 года Крутень был заместителем начальника управления патрульной полиции в Ровенской области.
Напомним, что ранее глава патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко подарил своей девушке пропуск для проезда на автомобиле площадью Рынок во Львове. Из-за этого его отстранили от должности.
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