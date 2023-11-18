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В Киеве работают силы ПВО

Фото: В Киеве работают силы ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве работают силы противовоздушной обороны по вражеским дронам-камикадзе типа "Шахед" сегодня ночью, 18 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

В Воздушных силах ВСУ ранее сообщили о том, что ударные беспилотники типа "Шахед" летят с севера в сторону Киева.

Ночная атака россиян на Украину 18 ноября

Российские войска массово атакуют территорию Украины с помощью ударных беспилотников типа "Шахед" сегодня ночью, 18 ноября. Воздушные силы ВСУ  и мониторинговые паблики сообщают о запуске нескольких групп дронов-камикадзе с севера и юга в направлении южных, западных и северных регионов страны.

Войска РФ дронами обстреливают Украину

В последние дни оккупанты усилили удары дронами-камикадзе по территории Украины. Так, утром в четверг, 16 ноября, оккупанты с юга выпустили по Украине ударные беспилотники, вероятно, "Шахеды". Группы ударных дронов двигались в направлении Хмельницкой области.

В ночь на 17 ноября враг также атаковал территорию Украины дронами. Взрывы слышали в Хмельницкой области. Позже стало известно о работе сил ПВО в регионе.

Вечером 17 ноября в Запорожье раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги. Глава Запорожской ОВА сообщил о вражеских дронах, находящихся над городом.

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