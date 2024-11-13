В Киеве работает ПВО из-за ракетной атаки, раздались взрывы

Взрывы в столице было слышно около 07.20, и позже еще. Перед этим фиксировалось движение вражеской ракеты в сторону Киева.

Представители столичных властей информировали о работе ПВО из-за воздушной атаки противника.

"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" - написал Кличко в своем Telegram.

Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что воздушная тревога в столице продолжается, информировал о боевой работе защитников неба, и призвал жителей Киева находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Позже в Воздушных силах заявили, что в сторону Киева летит еще одна вражеская ракета.

Новость дополняется...