В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его: фото

Детали инцидента

Как сообщили в полиции Киева, в полицию обратился 24-летний местный житель с заявлением об исчезновении своего авто. Он оставил машину на обслуживание в автомойке, но потом узнал, что с его участием произошла авария.

Правоохранители установили, что работник сервиса, имея доступ к ключам, поздно вечером сел за руль чужого автомобиля. Двигаясь по улице Набережно-Луговой, он не справился с управлением и врезался в фонарный столб. К счастью, парень не пострадал.

18-летний работник автомойки угнал авто клиента и разбил его (фото: facebook/KyivPolice)

Какое наказание светит нарушителю

Проверка на состояние опьянения нарушителя показала 0,98 промилле алкоголя. Машину изъяли, а его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 289 УКУ - незаконное завладение транспортным средством. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Юноше светит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества (фото: facebook/KyivPolice)