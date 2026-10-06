В Киеве полностью отремонтировали Северный мост после атаки 4 октября

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В Киеве специалисты КП "Киевавтодормост" полностью восстановили участок Северного моста, который был поврежден в результате вражеской атаки 4 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Специалисты полностью восстановили конструкцию моста и дорожное покрытие. Для обеспечения прочности и стойкости сооружения мостовики отремонтировали поврежденные элементы, соединяющие ее части: укрепили поврежденное основание проезжей части;

перекрыли ее специальной металлической плитой;

уложили новое асфальтобетонное покрытие. Предварительно специалисты КП "Киевтеплоэнерго" также завершили работы по восстановлению поврежденной тепломагистрали на этом участке. Благодаря этому жители Деснянского района снабжены горячей водой. Напомним, российские оккупанты утром 4 октября ударили по Северному мосту в Киеве. Дрон попал в дорожное полотно, повреждения также получила тепломагистраль.