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В Киеве полностью отремонтировали Северный мост после атаки 4 октября

18:44 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
В Киеве полностью отремонтировали Северный мост после атаки 4 октября Фото: последствия удара по Северному мосту (Getty Images)
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В Киеве специалисты КП "Киевавтодормост" полностью восстановили участок Северного моста, который был поврежден в результате вражеской атаки 4 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Специалисты полностью восстановили конструкцию моста и дорожное покрытие. Для обеспечения прочности и стойкости сооружения мостовики отремонтировали поврежденные элементы, соединяющие ее части:

  • укрепили поврежденное основание проезжей части;
  • перекрыли ее специальной металлической плитой;
  • уложили новое асфальтобетонное покрытие.

Предварительно специалисты КП "Киевтеплоэнерго" также завершили работы по восстановлению поврежденной тепломагистрали на этом участке. Благодаря этому жители Деснянского района снабжены горячей водой.

Напомним, российские оккупанты утром 4 октября ударили по Северному мосту в Киеве. Дрон попал в дорожное полотно, повреждения также получила тепломагистраль.

Кроме того, утром 3 октября россияне также ударили беспилотником по Северному мосту в Киеве.

В результате атаки были повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов, пострадали два человека. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли.

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