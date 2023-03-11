RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве полностью возобновили теплоснабжение после удара РФ

Фото: теплоснабжение в Киеве возобновили в полном объеме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 марта, работу централизованного теплоснабжения в Киеве возобновили в полном объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

Мэр столицы сообщил, что коммунальщики еще работают над удалением воздуха в системах отопления отдельных домов. Несмотря на это, по его словам, теплогенерирующее оборудование работает в оптимальных параметрах.

"Электро- и водоснабжение в столице также работает в штатном режиме", - отметил Кличко.

Напомним, 9 марта Россия атаковала столицу ракетами и дронами. В частности, в Голосеевском районе ракета "Кинжал" попала в объект инфраструктуры.

В столице из-за атаки экстренно выключили свет, из-за чего 40% домов оказались без отопления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРоссийская ФедерацияВойна России против Украины