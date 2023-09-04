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В Киеве сообщили о якобы минировании всех торговых центров

Иллюстративное фото: в Киеве сообщили о якобы минировании всех торговых центров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве полиции поступило сообщение о том, что все торговые центры в городе якобы заминированы. Сейчас эту информацию проверяют.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА в Telegram.

"Полиция столицы получила информацию о минировании всех торгово-развлекательных центров Киева. Полиция отрабатывает собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости", - рассказал начальник КГВА. 

Он добавил, что 1 сентября и сегодня, 4 сентября, полиция получала ложные сообщения о минировании всех школ в Киеве. Поэтому местных жителей призвали сохранять спокойствие. 

По словам Попко, полиция, спасатели и Служба безопасности Украины принимают все необходимые меры.

"Минирование" школ Киева

Напомним, сегодня, 4 сентября, полиция Киева получила сообщение о "минировании" всех средних школ и колледжей столицы

Позже выяснилось, что такая информация была ложной. 

 

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Киевполиция