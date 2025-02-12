Киевляне, пострадавшие от обстрелов РФ, могут получить материальную помощь: как подать заявку

Жители Оболонского района, чье недвижимое имущество пострадало во время утреннего обстрела Киева, могут подать документы на получение единовременной материальной помощи от города. Для этого необходимо получить акт о повреждении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Сейчас в районе продолжаются активные работы по ликвидации последствий ракетной атаки. Специалисты убирают территорию и закрывают поврежденные окна и конструкции зданий. Параллельно работают следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые продолжают свою работу. Для того, чтобы получить материальную помощь, пострадавшие жители должны выполнить несколько простых шагов: Получить акт, фиксирующий повреждения жилья. Обратиться в районное Управление социальной и ветеранской политики со следующими документами: Копии паспорта и индивидуального налогового номера;

Реквизиты IBAN счета;

Копия акта фиксации поврежденного имущества, утвержденного полицией, ГСЧС или обслуживающей компанией;

Копия правоустанавливающих документов на недвижимое имущество. Также каждый житель, чье жилье пострадало, обязательно должен подать сообщение о повреждении через приложение "Дія".