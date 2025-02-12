ua en ru
Ср, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Киевляне, пострадавшие от обстрелов РФ, могут получить материальную помощь: как подать заявку

Украина, Среда 12 февраля 2025 17:45
UA EN RU
Киевляне, пострадавшие от обстрелов РФ, могут получить материальную помощь: как подать заявку Фото: Материальная помощь для жителей Оболони (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Жители Оболонского района, чье недвижимое имущество пострадало во время утреннего обстрела Киева, могут подать документы на получение единовременной материальной помощи от города. Для этого необходимо получить акт о повреждении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Сейчас в районе продолжаются активные работы по ликвидации последствий ракетной атаки. Специалисты убирают территорию и закрывают поврежденные окна и конструкции зданий.

Параллельно работают следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые продолжают свою работу.

Для того, чтобы получить материальную помощь, пострадавшие жители должны выполнить несколько простых шагов:

  • Получить акт, фиксирующий повреждения жилья.

Обратиться в районное Управление социальной и ветеранской политики со следующими документами:

  • Копии паспорта и индивидуального налогового номера;
  • Реквизиты IBAN счета;
  • Копия акта фиксации поврежденного имущества, утвержденного полицией, ГСЧС или обслуживающей компанией;
  • Копия правоустанавливающих документов на недвижимое имущество.

Также каждый житель, чье жилье пострадало, обязательно должен подать сообщение о повреждении через приложение "Дія".

Напомним, что 12 февраля в Оболонском районе произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар. Возгорание ликвидировано.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА обстріл Києва Выплаты
NEWS
Зеленский о "редкоземах": важно защитить, чтобы не досталось бесплатно россиянам
Зеленский о "редкоземах": важно защитить, чтобы не досталось бесплатно россиянам
DAILY
Украина пошла в контратаки? Как меняется ситуация на фронте и что с наступлением России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина пошла в контратаки? Как меняется ситуация на фронте и что с наступлением России