Киевляне, пострадавшие от обстрелов РФ, могут получить материальную помощь: как подать заявку
Жители Оболонского района, чье недвижимое имущество пострадало во время утреннего обстрела Киева, могут подать документы на получение единовременной материальной помощи от города. Для этого необходимо получить акт о повреждении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Сейчас в районе продолжаются активные работы по ликвидации последствий ракетной атаки. Специалисты убирают территорию и закрывают поврежденные окна и конструкции зданий.
Параллельно работают следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые продолжают свою работу.
Для того, чтобы получить материальную помощь, пострадавшие жители должны выполнить несколько простых шагов:
- Получить акт, фиксирующий повреждения жилья.
Обратиться в районное Управление социальной и ветеранской политики со следующими документами:
- Копии паспорта и индивидуального налогового номера;
- Реквизиты IBAN счета;
- Копия акта фиксации поврежденного имущества, утвержденного полицией, ГСЧС или обслуживающей компанией;
- Копия правоустанавливающих документов на недвижимое имущество.
Также каждый житель, чье жилье пострадало, обязательно должен подать сообщение о повреждении через приложение "Дія".
Напомним, что 12 февраля в Оболонском районе произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар. Возгорание ликвидировано.