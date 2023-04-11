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В Киеве усилят меры безопасности на Пасху

Фото: в Киеве усилят меры безопасности на Пасху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве усилят меры безопасности во время празднования Пасхи. Так, полицейские будут патрулировать церкви, а муниципальная охрана будет следить за правопорядком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что для поддержания правопорядка в Киеве Нацполиция привлечет более тысячи полицейских и около 120 представителей Добровольческих формирований территориальных общин. Вместе с патрульной полицией они будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих - храмы, соборы и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра".

К тому же будут работать специальные временные мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в столице для предотвращения правонарушений.

Дополнительно за соблюдением правопорядка будут следить около 500 сотрудников муниципальной охраны столицы.

На Пасху комендантский час будет действовать без изменений - с 00:00 до 05:00.

"Помните - у нашего врага нет ничего святого! Даже в такие светлые дни празднования Воскресения Господня от агрессора можно ожидать лишь причинения зла! Потому что он и есть зло. Поэтому угрозу провокаций или ракетных обстрелов в этот день никто не снимает! Соблюдайте правила безопасности. Берегите себя и близких. Своими ответственными действиями помогайте приближать мир в Украине после нашей Победы!", - отметил Попко.

Напомним, на Пасху по всей Украине усилят меры безопасности.

Между тем верующих призывают смотреть богослужения онлайн и не создавать массовых скоплений в церквях.

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ПасхаКиев