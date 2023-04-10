В Киеве усилят охрану школ и детсадов

"Департамент образования и науки, Департамент муниципальной безопасности, коммунальная организация "Муниципальная охрана" и Управление полиции охраны в г. Киеве подписали соглашение о сотрудничестве для усиления безопасности более 450 столичных учебных заведений", - сказано в сообщении ведомства.

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский рассказал, что сейчас в большей части школ Киева функционирует "Муниципальная охрана".

"Учитывая, что с каждым днем в образовательные учреждения Киева возвращается все больше детей, мы должны уже сейчас обеспечить их безопасное пребывание в зданиях и на прилегающих территориях. Кроме того, благодаря внешнему видеонаблюдению будут обеспечены дополнительные меры охраны и для территорий вокруг образовательных зданий", - заявил Мондриевский.

Он уточнил, что совместно с "Муниципальной охраной" безопасность учебных заведений обеспечат и полицейские. Они будут выезжать в школы или детсады в случае срабатывания тревожной кнопки.