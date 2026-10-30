В Киеве поврежден магазин Rozetka возле ''Комфорт Тауна'': что будет с заказами

Вечером 29 октября в результате российского ракетного удара получил повреждения магазин сети Rozetka, расположенный вблизи жилого комплекса "Комфорт Таун" в Киеве.

В компании отметили, что после получения безопасного и полноценного доступа в помещение заказы клиентов переместят в ближайший магазин сети.

Туда же перенаправят посылки, которые на момент удара направлялись в поврежденный магазин возле Комфорт Тауна.

Клиентов, к которым относятся эти изменения, Rozetka обещает сообщить персонально. Им также предоставят всю необходимую информацию о получении заказов.

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