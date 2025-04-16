В Киеве на поминальные дни запустят спецрейсы к кладбищам: список маршрутов и график

Когда в Киеве будут курсировать спецмаршруты к кладбищам
В КГГА рассказали, что специальные маршруты пассажирского транспорта к городским кладбищам будут курсировать в период поминальных дней - с 27 по 30 апреля 2025 года.
Отмечается, что основной пик перевозок приходится на воскресенье, 27 апреля. Именно поэтому в этот день планируют максимально задействовать дополнительный выпуск:
- автобусов;
- троллейбусов;
- трамваев.
В течение следующих дней, дополнительный транспорт будет курсировать к таким локациям:
- 28 апреля - к Мемориалу на могиле Неизвестного солдата (в парке Вечной Славы), на Дарницкое, Позняковское, Зверинецкое, Бортничанское, Выгуровское и Троещинское кладбища;
- 29 апреля - на Военное, Быковнянское и Байковое кладбища;
- 30 апреля - на Городское (Берковецкое) кладбище.
Как доехать до кладбища в Киеве в воскресенье, 27 апреля
Северное кладбище:
- автобус №258 - "ст. м. "Лесная" - Северное кладбище" (70 машин);
- трамвай №8 - "ст. м. "Позняки" - ст. м. "Лесная" (12 вагонов);
- трамвай №28 - "ул. Милославская - ст. м. "Лесная" (10 вагонов);
- трамвай №29 - "ст. м. "Бориспольская" - ст. м. "Лесная" (5 вагонов);
- трамвай №35 - "ул. Сержа Лифаря - ст. м. "Лесная" (7 вагонов).
Южное кладбище:
- автобус №740 (дополнительный) - "Одесская площадь - Южное кладбище" (20 машин);
- автобусы №56, №57, №120;
- троллейбусы №11, №12, №43, №45;
- маршрутные такси №461, №496.
Лесное кладбище:
- автобусы №63, №77, №81, №101;
- дополнительные автобусы №121, №122, №124, №125;
- троллейбусы №37, №37-А;
- трамваи №5, №22, №28, №33, №35;
- маршрутные такси №151, №233, №240, №241, №405, №416, №434, №529, №544, №555, №590.
Лукьяновский заповедник:
- троллейбусы №16, №19, №23;
- автобус №50;
- маршрутные такси №166, №439.
Соломенское кладбище:
- автобусы №22, №69, №119;
- троллейбусы №3, №8, №9-К, №17, №19, №30, №35, №40;
- маршрутные такси №223, №401, №496, №499, №518.
Пуща-Водицкое кладбище:
- автобус №30;
- трамваи №12, №17, №19.
Корчеватское кладбище:
- автобус №20;
- маршрутные такси №470, №557, №567.
Святошинское кладбище:
- автобусы №23, №56, №57;
- троллейбус №39;
- маршрутные такси №401, №408.
Братское и Михайловское кладбища:
- автобус №9;
- трамваи №1, №2;
- маршрутные такси №188, №201, №408, №421, №461, №510.
Мышеловское кладбище:
- автобус №52;
- маршрутное такси №470.
Чапаевское кладбище:
- автобусы №43, №43-К, №57;
- маршрутное такси №567.
Пироговское кладбище - автобус №27.
Совское кладбище:
- автобус №19;
- маршрутные такси №205, №239.
Городское (Берковецкое) кладбище:
- автобусы №14, №32, №90, №90-К, №103;
- троллейбусы №4, №5, №16, №23, №26, №35;
- маршрутные такси №166, №223.
Байковое кладбище:
- автобусы №5, №5-К, №12, №20, №22, №109;
- троллейбусы №1, №12, №40, №42;
- маршрутные такси №520, №539.
Военное кладбище:
- троллейбусы №16, №19, №23, №30, №31, №35;
- автобус №50;
- маршрутные такси №166, №439.
Как доехать до кладбища в Киеве в понедельник, 28 апреля
Мемориал в парке Вечной Славы:
- автобусы №24, №25, №55;
- троллейбус №38;
- маршрутные такси №470, №520.
Дарницкое и Позняковское кладбища:
- автобусы №17, №18, №42, №45, №51, №63, №115;
- трамваи №8, №22, №27, №29;
- маршрутные такси №407, №415, №503, №526, №529.
Зверинецкое кладбище:
- автобусы №51, №109, №118;
- троллейбусы №43, №43-К;
- маршрутные такси №205, №416, №590.
Бортничанское кладбище:
- автобус №104;
- маршрутное такси №529.
Выгуровское и Троещинское кладбища - автобус №6.
Как доехать до кладбища в Киеве во вторник, 29 апреля
Военное кладбище:
- троллейбусы №16, №19, №23, №30, №31, №35;
- маршрутные такси №166, №439.
Быковнянское кладбище - автобусы №11, №11-Д.
Байковое кладбище:
- автобусы №5, №5-К, №12, №20, №22, №109;
- троллейбусы №1, №12, №40, №40-К, №42;
- маршрутные такси №520, №539.
Как доехать до кладбища 29 апреля (инфографика: kyivcity.gov.ua)
Как доехать до кладбища в Киеве в среду, 30 апреля
В среду, 30 апреля, доехать общественным транспортом в пределах спецмаршрутов можно будет до Городского (Берковецкого) кладбища:
- автобусами №14, №32, №90, №90-К, №103;
- троллейбусами №4, №5, №16, №23, №26, №35;
- маршрутными такси №166, №223.
Как доехать до Городского кладбища 30 апреля (инфографика: kyivcity.gov.ua)