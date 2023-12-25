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В Киеве полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре города

Понедельник 25 декабря 2023 18:56
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В Киеве полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре города Иллюстративное фото: в Киеве полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Неизвестный устроил стрельбу на одной из центральных улиц города. Он был задержан.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Киева.

Как рассказали в ведомстве, произошедшее 24 декабря в Печерском районе. Правоохранителям поступил вызов о том, что на улице Шелковичной был замечен автомобиль Porsche, а также было слышно несколько выстрелов. После выстрелов транспортное средство уехало с места происшествия в неизвестном направлении.

Инспекторы обнаружили и остановили автомобиль, на который указывал заявитель, на бульваре Леси Украинки. В Porsche находился 40-летний водитель и 25-летний пассажир. Младший из них обладал признаками алкогольного опьянения и вел себя агрессивно.

Во время поверхностной проверки патрульные были обнаружены вероятные патроны и стреляная гильза. Следовательно, охранники порядка задержали гражданина, обеспечили охрану места происшествия и вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

Фото: в Киеве полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в центре города (t.me/kyivpatrol)

Стрельба в центре Праги

21 декабря в университете в центре Праги мужчина устроил стрельбу. Сначала сообщалось о 10 жертвах, однако позже вечером местные правоохранители уточнили, что стрелок убил по меньшей мере 15 человек и ранил по меньшей мере 24 человека.

По словам начальника полиции Чехии Мартина Вондрашека, нападавший совершил самоубийство, когда по нему вели огонь правоохранители. Стрельцем оказался 24-летний студент философского факультета Давид Козак.

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