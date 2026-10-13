В Киеве начнут устанавливать мобильные укрытия: в КГВА объяснили, где и когда они появятся

В отдельных локациях Киева наблюдается дефицит защитных сооружений. Поэтому уже вскоре в городе начнут устанавливать мобильные бетонированные укрытия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова в.и.о. начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Андрея Ткачева в эфире "Мы-Украина".
Чиновник рассказал, что в целом "обеспеченность укрытиями в разных частях Киева остается разной".
"У нас есть определенный дефицит сооружений на отдельных жилых массивах", - признал Ткачев.
Такая ситуация, по его словам, в частности, на левом берегу столицы.
В центре Киева, по данным главы КМВА, "потенциальных мест в укрытиях - больше".
"При этом ключевую роль там играет "Киевский метрополитен", - констатировал он.
Ткачев напомнил, что это - "не просто укрытие, когда других нет".
"А удобная локация, которая дает киевлянам ощущение дополнительной безопасности", - объяснил чиновник.
"Одним из практичных решений для локаций, где нет возможности быстро построить капитальные сооружения, является именно система мобильных укрытий", - поделился руководитель КГВА.
Он добавил, что "мобильные бетонированные укрытия возле остановок общественного транспорта и в местах скопления людей уже показали и доказали свою практическую ценность" на прифронтовых территориях.
В качестве примера чиновник привел опыт таких крупных городов, как Харьков, Днепр, Запорожье или Николаев.
"Поэтому будем перенимать этот опыт", - подчеркнул он.
Ткачев сообщил, что установка мобильных бетонированных укрытий "позволит столице существенно повысить уровень защиты гражданского населения".
"В тех районах, где капитальных укрытий не хватает", - уточнил он.
Чиновник отметил, что уже вскоре граждане смогут увидеть результаты такого решения "возле остановок общественного транспорта и в других местах".
"Рассчитываем на конец октября - начало ноября. Что наши люди смогут уже получать первую помощь по безопасности в мобильных укрытиях в Киеве", - рассказал глава КМВА.
Он уточнил, что устанавливать мобильные защитные сооружения возле остановок общественного транспорта планируют именно в конце октября - в начале ноября текущего года.
"Общее количество пока планируем - 14 штук. Первые, которые увидят киевляне. Места пока не буду разглашать. Но увидим в установленные сроки", - подытожил Ткачев.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры начало работу над централизованной закупкой мобильных укрытий.
Между тем в столице прокуратура требует от КГГА и Киевсовета установить мобильные укрытия через суд.
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