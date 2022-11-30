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В Киеве начнут выключать свет во всех домах: что известно

Фото: В Киеве начнут выключать свет во всех домах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве начнут действовать "ручные отключения", чтобы выключать свет в домах, находящихся на линиях критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора YASNO Сергея Коваленко.

На сегодняшний день Киев все еще в режиме экстренных отключений. Стабилизационные графики бездействуют, но на них ориентируются и к ним приближаются.

"Время, которое киевляне проводят без света, сокращается. В понедельник киевляне в среднем отключались на 9 часов, а вчера - менее чем на 7 часов в сутки. Сегодня и сами ограничения были меньше - 545 МВт. В течение дня отключалось 953 тысячи клиентов, на 5 тысяч меньше, чем вчера", - сказал Коваленко.

Он также напомнил, что в Киеве есть дома, которые находятся на одной линии с объектами критической инфраструктуры, которые не участвуют в отключениях света. Потому в этих домах электричество тоже не выключают.

Однако чтобы отключения были справедливыми, эту ситуацию решили исправить.

"Если их можно переключить на другую линию, которая выключается - то энергетики их переключают... Но есть дома, которые нельзя переподключить на другую линию, чтобы выключать вместе со всем городом. Однако и по ним ожидается административное решение - ручное отключение, которое должны делать ЖЭК/ОСББ или управляющие компании. Посмотрим, насколько это будет рабочая схема", - пояснил Коваленко.

Напомним, эксперты оценили риски блекаута в Украине.

Ранее писали, готовы ли магазины к длительным отключениям электричества.

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