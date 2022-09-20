В Киеве с начала войны впервые заработал McDonald's: новое меню и первые фото

С самого утра у ресторанов McDonald's выстроилась очередь из курьеров и покупателей. Жители столицы, чтобы долго не ждать заказ, приезжают сразу под ресторан сети и делают заказы через приложение доставки.

Один из первых заказов отдали в ресторане на Дарницкой площади. Через 15 минут курьеры закончились и сделать заказ из McDonald's стала невозможной.

Как рассказали курьеры Glovo, из-за большого спроса приложение перестало показывать меню ресторана.

Фото: рестораны McDonald's открылись в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Первые рестораны McDonald's открылись на левом берегу столицы. Однако они пока работают в режиме доставки.

При этом уже в октябре посетители ресторана смогут воспользоваться услугой Макдрайв и экспресс-окнами.

Фото: рестораны McDonald's открылись в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Новое меню

В McDonald's заметно выросли цены на блюда. До войны цены они были значительно меньше.

Доставка еды

На данный момент заказать еду из McDonald's можно лишь через приложение службы доставки Glovo. При этом доставка доступна лишь жителям левого берега столицы. В частности, Харьковского массива, Позняков, Осокорков, Дарницы и частично массивов Русановка, Березняки, Соцгород и Лиски.

Напомним, McDonald's приостановил работу в первый день вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Его команда стала крупной волонтерской организацией, порядка 10 тысяч сотрудников продолжали получать заработные платы.

В марте компания одной из первых объявила о своем уходе с российского рынка.

Подробнее о работе McDonald's после открытия - читайте в материале "McDonald's вернулся в Киев: где и как заказать".

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