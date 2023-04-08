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В Киеве начали выключать отопление

Фото: в Киеве начали выключать отопление (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве завершается отопительный сезон. В субботу, 8 апреля, в жилых домах столицы уже начали выключать теплоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко в эфире телеканала "Киев".

"Мы говорим о постепенном отключении отопления в Киеве. Сначала начнут отключать жилые объекты, потом социальной сферы. Я думаю через неделю мы с этим справимся", - сказал Бондаренко.

Он отметил, что отопительный сезон был довольно тяжелым из-за постоянных ракетных атак России.

"У нас, в некоторое время, было до трети генерации электроэнергии. Аналогичная ситуация была и с отоплением. Это из-за атак врага. Но благодаря киевлянам и титаническим усилиям коммунальщиков мы этот отопительный сезон завершаем", - добавил Бондаренко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Киеве решили завершать отопительный сезон 8 апреля. Городские власти приняли такое решение из-за погодных условий, ведь в столице ожидается стабильное существенное потепление.

К тому же, отопление уже отключили в большинстве регионов страны.

Отметим, что 1 марта в Украине уже начали готовиться к следующему отопительному сезону.

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КиевОтопительный сезон