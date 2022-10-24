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В Киеве и еще семи областях сегодня будут отключать свет: список

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Понедельник 24 октября 2022 10:24
В Киеве и еще семи областях сегодня будут отключать свет: список Фото: в Киеве и еще семи областях сегодня будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 24 октября, в ряде областей и Киеве снова будут отключать свет. Это поможет снизить нагрузку на электросети, чтобы предоставить энергетикам время для ремонта поврежденного оборудования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Укрэнерго" вводит временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в:

  • Киеве;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Житомирской области.

"Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования. Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями. Помните, что ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ограничение энергоснабжения вводится в результате ракетных ударов России по энергетическим объектам Украины. Например, недавно после массированных обстрелов свет отключали в Киеве и 10 областях.

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