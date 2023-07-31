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В Киеве начался сильный ливень: задерживается общественный транспорт

Фото: в Киеве начался сильный ливень (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 31 июля, днем начался сильный ливень. Из-за этого задерживается движение общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Київпастранс".

Как отметили в компании, из-за ливня задерживается движение троллейбусов № 4, 5, 7, 8, 17 по Берестейскому проспекту по причине скопления воды.

При этом телеканал "Киев" публикует видео, на которых можно заметить, что переход на станции скоростного трамвая "Политехническая" заливает водой. 

 

В то же время в "Укргидрометцентре" предупредили жителей Киевской области, что в ближайшее время там ожидаются опасные метеорологические явления. 

"В ближайшие часы, с сохранением до конца суток 31 июля гроза. Первый уровень опасности", - уточняют там. 

Прогноз на сегодня

Напомним, синоптики прогнозировали, что по всей территории Украины, кроме юго-восточной, сегодня, 31 июля, ожидаются дожди, а в отдельных местах грозы

Также РБК-Украина собрало информацию о прогнозе погоды в Украине на текущую неделю

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