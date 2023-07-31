В Киеве начался сильный ливень: задерживается общественный транспорт

Как отметили в компании, из-за ливня задерживается движение троллейбусов № 4, 5, 7, 8, 17 по Берестейскому проспекту по причине скопления воды.

При этом телеканал "Киев" публикует видео, на которых можно заметить, что переход на станции скоростного трамвая "Политехническая" заливает водой.

В то же время в "Укргидрометцентре" предупредили жителей Киевской области, что в ближайшее время там ожидаются опасные метеорологические явления.

"В ближайшие часы, с сохранением до конца суток 31 июля гроза. Первый уровень опасности", - уточняют там.

Прогноз на сегодня

Напомним, синоптики прогнозировали, что по всей территории Украины, кроме юго-восточной, сегодня, 31 июля, ожидаются дожди, а в отдельных местах грозы.

Также РБК-Украина собрало информацию о прогнозе погоды в Украине на текущую неделю.