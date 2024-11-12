В Киеве опасаются осложнения отношений с МВФ после прихода Трампа, - источники

Программа МВФ с Украиной на 15,6 млрд долларов рассчитана на 2023-2027 годы. Если все предыдущие пересмотры программы проходили без серьезных проблем, то дальнейшее сотрудничество может несколько осложниться.
Об этом РБК-Украина сказали несколько источников во власти.
"У нас есть четкие сигналы, что станет сложнее", - сказал один из собеседников издания. "МВФ может стать более осторожным в работе с Украиной", - заявил еще один источник.
Опасения связаны со скорым приходом к власти нового президента США Дональда Трампа, который достаточно скептически относится к вопросу поддержки Украины. США являются крупнейшим акционером Фонда, имеющим почти 17% голосов, что дает возможность блокировать решения совета директоров.
Но по мнению главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, такие опасения пока преждевременны.
"Я думаю, это предположения такого же рода, как и возможность инициировать командой Трампа мирных переговоров с Россией. Сейчас у многих есть ожидания резкой смены внешней политики США по отношению к Украине после прихода к власти администрации нового президента. Но на данном этапе эти догадки ничем не подкреплены", - сказал он в комментарии РБК-Украина.
Хотя Ваврищук все-таки не исключил, что к вопросу налогов в Украине США после смены власти могут подходить более принципиально. "США хотят иметь больше аргументов в пользу поддержки Украины", - отметил собеседник издания.
То есть, давая деньги кредиторы могут более настойчиво требовать от Украины искать дополнительные средства внутри страны. Тут стоит отметить, что в программе МВФ уже определен источник дополнительного финансирования госбюджета 2025 года на случай нехватки денег - повышение НДС.
Правда, пока источники издания в правительстве говорят, что оснований для дальнейшего повышения налогов нет.
Программа с МВФ предусматривает гарантии финансирования Украины со стороны ведущих стран Запада.
В октябре МВФ обновил базовый и отрицательный сценарий для экономики Украины в зависимости от продолжительности и интенсивности войны. Согласно базовому сценарию, война закончится в конце 2025 года. Ранее МВФ ожидал ее окончания в конце 2024 года.
Негативный сценарий предполагает более интенсивные боевые действия и завершение войны в середине 2026 года, что приведет к падению экономики в 2025 году и стагнации в последующие годы.
Обновленный совокупный дефицит финансирования в сценарии спада оценивается в 187,1 млрд долларов, что на 35,7 млрд долларов выше базового прогноза на 2023-2027 годы (151,4 млрд долларов), что требует дополнительных шагов для обеспечения устойчивости долга.
В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп критиковал помощь Украине, которую выделяла администрация Джо Байдена.
Подробнее о рисках для Украины читайте в материале РБК-Украина "Деньги от МВФ: чем рискует Украина с приходом Трампа".