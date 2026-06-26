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В Киеве в подъезде многоэтажки нашли лося: что с животным (видео)

15:16 26.06.2026 Пт
2 мин
Как вытаскивали животное из жилого дома?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Киеве лось забежал в подъезд многоэтажки (скриншот с видео)

В Святошинском районе Киева лось забежал в подъезд многоэтажного дома. После сообщений местных жителей патрульные совместно со специалистами безопасно вернули животное в естественную среду обитания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого .

По его словам, на линию 112 начали поступать многочисленные сообщения от жителей Святошинского района о лосе, который гуляет по городу. Во время поисков правоохранители обнаружили дикое животное в подъезде жилого дома.

"Приехали, искали, а он... в подъезде многоэтажки. Стоит себе, спрятался. Не объяснил причин своих действий", - с юмором отметил Белошицкий.

На обнародованном видео видно, как лось стоит на лестничной площадке возле квартир. Впоследствии правоохранители вместе со специалистами и неравнодушными гражданами осторожно вынесли животное из подъезда, погрузили в специальный автомобиль и доставили в лес .

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В патрульной полиции отметили, что операция завершилась успешно, а лось не пострадал .

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Черниговском районе неизвестные незаконно убили краснокнижного европейского лося. Полиция устанавливает причастных, а в экоинспекции напомнили, что охота на таких животных запрещена и влечет уголовную ответственность. В 2026 году сезон охоты в области вообще не открывали.

Также мы раньше писали, почему дикие животные все чаще появляются в украинских городах. Биолог объяснил, что молодые лоси, кабаны и лисы из-за более слабого страха перед людьми могут заходить на окраины населенных пунктов, а также рассказал, как действовать, если такое животное оказалось в городе.

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КиевЖивотные