В Киеве в подъезде многоэтажки нашли лося: что с животным (видео)

В Святошинском районе Киева лось забежал в подъезд многоэтажного дома. После сообщений местных жителей патрульные совместно со специалистами безопасно вернули животное в естественную среду обитания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого .
По его словам, на линию 112 начали поступать многочисленные сообщения от жителей Святошинского района о лосе, который гуляет по городу. Во время поисков правоохранители обнаружили дикое животное в подъезде жилого дома.
"Приехали, искали, а он... в подъезде многоэтажки. Стоит себе, спрятался. Не объяснил причин своих действий", - с юмором отметил Белошицкий.
На обнародованном видео видно, как лось стоит на лестничной площадке возле квартир. Впоследствии правоохранители вместе со специалистами и неравнодушными гражданами осторожно вынесли животное из подъезда, погрузили в специальный автомобиль и доставили в лес .
В патрульной полиции отметили, что операция завершилась успешно, а лось не пострадал .
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