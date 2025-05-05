В Киеве под трамвайными путями образовалась воронка: какие маршруты остановили

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве с 30 апреля до 11 мая частично ограничено движение транспорта и пешеходов на улице Крещатик в связи с обустройством безбарьерного перекрестка на углу Крещатика и Прорезной. Работы продолжаются ежедневно с 8:00 до 17:00. Планируется снизить бордюры, установить тактильную плитку и сенсорные кнопки для светофоров со звуковым сопровождением.

Также с 28 апреля по 19 мая частично перекрыта улица Богатырская на участке от перекрестка с улицей Луговой до перекрестка с улицей Полярной из-за капитального ремонта дорожного покрытия. Движение транспорта на выезд из города осуществляется по одной полосе с противоположной стороны, объезд возможен через дорогу-дублер, соединяющую Богатырскую с улицей Героев Днепра.

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