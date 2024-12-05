В Киеве под электричку бросился человек. Есть задержки в движении Kyiv City Express

"Электропоезд №7307 с Дарницы в направлении Вокзальной остановился в ожидании следственных действий: под поезд бросился человек. Задержка будет существенной и повлияет на график оборотного рейса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ближайший рейс с Дарницы через Выдубичи, Вокзальную и Борщаговку будет отменен - следственные действия займут время.

"Далее рейс в 08:39 из Святошина через Сырец и Почайну поедет по расписанию резервным составом", - предупредили в Kyiv City Express.