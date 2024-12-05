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В Киеве под электричку бросился человек. Есть задержки в движении Kyiv City Express

Фото: в Киеве под электричку бросился человек 5 декабря (иллюстрация/Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

5 декабря в Киеве произошло ЧП - под электричку бросился человек. В настоящее время наблюдаются задержки в движении электротранспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express.

"Электропоезд №7307 с Дарницы в направлении Вокзальной остановился в ожидании следственных действий: под поезд бросился человек. Задержка будет существенной и повлияет на график оборотного рейса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ближайший рейс с Дарницы через Выдубичи, Вокзальную и Борщаговку будет отменен - следственные действия займут время.

"Далее рейс в 08:39 из Святошина через Сырец и Почайну поедет по расписанию резервным составом", - предупредили в Kyiv City Express.

Как сообщалось, в августе в Киеве на станции "Университет" один из пассажиров попал под поезд. Две станции "красной" ветки были закрыты на вход.

До этого в Киеве произошла жуткая трагедия в метро. Под колеса поезда на станции "Дворец Украина" попал человек и остановилась вся "синяя" ветка метрополитена.

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