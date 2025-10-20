В Киеве во время тревоги будут перекрывать движение по одному из мостов: детали

Как отметили в полиции, такое решение принял Совет обороны города Киева для обеспечения безопасности граждан.

К перекрытию моста будут привлечены экипажи патрульной полиции, которые будут контролировать соблюдение ограничений.

Водителей призывают с пониманием относиться к изменениям в движении, планировать маршруты с учетом вероятности воздушной тревоги и соблюдать правила дорожного движения и режим комендантского часа.

Подольский мост в Киеве - важная транспортная артерия, соединяющая левый и правый берега Днепра, обеспечивая эффективное движение автомобильного и общественного транспорта. Его открытие значительно разгрузило другие переправы через реку и улучшило транспортную доступность для жителей столицы, одновременно способствуя развитию инфраструктуры Подольского района.

Движение транспорта в Киеве

Напомним, что Киев был единственным городом Украины, где во время объявления воздушной тревоги останавливали движение общественного транспорта. Однако с 21 марта этого года общественный транспорт Киева, как коммунальный, так и частный, начал работать по новым правилам.

Стоит заметить, что в Киеве во время сигнала воздушной тревоги ограничивается работа метрополитена. В частности, поезда прекращают движение по наземной части транспорта.

Обычно по красной ветке метро поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и наоборот. А вот по зеленой ветке - от станции "Выдубичи" до станции "Сырец", и от станции "Славутич" до станции "Красный Хутор".

Также в столице открыли движение по Южному мосту с левого на правый берег Днепра, тогда как проезд с правого на левый пока остается ограниченным.