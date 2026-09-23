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В Киеве во время атаки дронов был поврежден КВЦ "Парковый"

19:40 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Иллюстративная фотография: Спасатели тушат пожар (facebook.com/MNSKOB)

Конгрессно-выставочный центр "Парковый" попал под российский обстрел. Здание получило повреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Lean Institute в Украине в Instagram и городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram.

КВЦ "Парковый" поврежден обстрелами

Во время очередной тревоги днем 23 сентября в сети публиковали видео с дымом над КВЦ "Парковый".

В 17:15 Кличко написал о падении БпЛА на территорию нежилого комплекса в Печерском районе Киева.

Позже организация Lean Institute в Украине сообщила о "чрезвычайном событии" и повреждении части здания "Паркового". Это произошло во время первого дня Lean Summit.

"По предварительной информации, все живы и невредимы. Это сейчас самое главное. Надеемся, что с каждым из вас все хорошо", - говорится в заявлении.

Ранее РБК-Украина писало, что обстрел Киева 23 сентября повредил телекоммуникационные сети интернет-магазина книг "Книгарня Є", из-за чего часть сервисов временно не работает.

Кроме того, 23 сентября в Киеве поврежден один из столичных дата-центров. Поэтому в сетях провайдеров UTELS и "Паутина" возникли перебои со связью и доступом к отдельным услугам.

Также сообщалось, что в Киеве известно о 41 пострадавшем в результате сегодняшних вражеских ударов по столице.

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