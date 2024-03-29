В Киеве перекроют Северный мост: названы причины и срок ограничения движения
На Северном мосту в Киеве с завтрашнего дня, 30 марта, до 15 июня частично ограничат движение транспорта. Перекрытие движения введут по причине проведения ремонтных работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Ограничение движения будет происходить в направлении с левого на правый берег в правой части проезда по сооружению с перекрытием полосы движения общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения, связанные с ремонтом плиты мостового полотна. Его будет проводить коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и путей Киева "Київавтошляхміст".
Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута.
Фото: карта выезда на Северный мост в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Предупреждение в Киеве
Как сообщалось, 29 марта в Киеве днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Горожанам дали советы на такой случай.
На днях в Киеве на левом берегу произошло повреждение водопровода, в результате чего на проезжую часть улицы разлилась вода. Горожан предупредили о возможных проблемах с водоснабжением, а также осложненном движении по одной из улиц города.
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