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В Киеве перекроют Северный мост: названы причины и срок ограничения движения

Киев, Пятница 29 марта 2024 14:15
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В Киеве перекроют Северный мост: названы причины и срок ограничения движения Фото: в Киеве перекроют Северный мост (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На Северном мосту в Киеве с завтрашнего дня, 30 марта, до 15 июня частично ограничат движение транспорта. Перекрытие движения введут по причине проведения ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Ограничение движения будет происходить в направлении с левого на правый берег в правой части проезда по сооружению с перекрытием полосы движения общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения, связанные с ремонтом плиты мостового полотна. Его будет проводить коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и путей Киева "Київавтошляхміст".

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута.

В Киеве перекроют Северный мост: названы причины и срок ограничения движения Фото: карта выезда на Северный мост в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Предупреждение в Киеве

Как сообщалось, 29 марта в Киеве днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Горожанам дали советы на такой случай.

На днях в Киеве на левом берегу произошло повреждение водопровода, в результате чего на проезжую часть улицы разлилась вода. Горожан предупредили о возможных проблемах с водоснабжением, а также осложненном движении по одной из улиц города.

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Киев Ограничение движения Северный мост
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