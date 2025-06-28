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В Киеве перекрыт ряд улиц: что с транспортом и маршрутами сегодня (карта)

Суббота 28 июня 2025 06:00
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В Киеве перекрыт ряд улиц: что с транспортом и маршрутами сегодня (карта) Иллюстративное фото: в Киеве перекрыт ряд улиц 26 июня (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве сегодня утром, в День Конституции, частично ограничено движение транспорта. Несколько центральных улиц будут перекрыты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

"28 июня с 6:00 до 12:00 в центре столицы временно ограничат движение транспорта", - отметили в КГГА.

Как пояснили в ведомстве пояснили, эти меры связаны с проведением мероприятий в Шевченковском районе.

Также сегодня будет запрещена парковка авто на некоторых участках дорог.

В КГГА предупредили, что также внесены изменения в маршруты троллейбусов № 6, 16, 18:

  • маршрут №6 будет курсировать от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";
  • маршруты № 16, 18 - от ул. Мечты и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

День Конституции

Стоит напомнить, ранее РБК-Украина писало о том, что День Конституции - это государственный праздник, который ежегодно отмечают в честь принятия Основного закона страны.

28 июня - это официально нерабочий день, но во время действия военного положения такая норма не применяется.

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