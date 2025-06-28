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У Києві перекрито низку вулиць: що з транспортом і маршрутами сьогодні (карта)

Субота 28 червня 2025 06:00
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У Києві перекрито низку вулиць: що з транспортом і маршрутами сьогодні (карта) Ілюстративне фото: у Києві перекрито низку вулиць 26 червня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві сьогодні зранку, в День Конституції, частково обмежено рух транспорту. Декілька центральних вулиць буде перекрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

"28 червня з 6:00 до 12:00 у центрі столиці тимчасово обмежуватимуть рух транспорту", - зазначили в КМДА.

Як пояснили у відомстві пояснили, ці заходи пов'язані з проведенням заходів у Шевченківському районі.

Також сьогодні буде заборонено паркування авто на деяких ділянках доріг.

У КМДА попередили, що також внесено зміни до маршрутів тролейбусів № 6, 16, 18:

  • маршрут №6 курсуватиме від Мінського масиву до ст. м. "Лук'янівська";
  • маршрути № 16, 18 - від вул. Мрії та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

День Конституції

Варто нагадати, раніше РБК-Україна писало про те, що День Конституції - це державне свято, яке щорічно відзначають на честь прийняття Основного закону країни.

28 червня - це офіційно неробочий день, але під час дії воєнного стану така норма не застосовується.

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Київ Конституция
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