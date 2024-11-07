В Киеве на Печерске из-за атаки "Шахедов" произошел пожар в многоэтажке

В Киеве на фоне вражеской воздушной атаки с применением беспилотников произошел пожар в многоэтажном доме в Печерском районе. Жителей многоэтажки эвакуируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.
По словам городского головы, горят верхние этажи многоэтажки.
"Все экстренные службы на месте", - проинформировал мэр столицы.
Кроме того, он отметил, что дроновая атака на Киев продолжается, и призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
Позже он добавил, что в Печерском районе происходит эвакуация людей из многоэтажки, где произошел пожар в результате вражеской атаки БПЛА.
"Пока обращений к медикам нет. Бригады дежурят на месте", - добавил мэр столицы.
Как уточнил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в своем Telegram, в результате атаки российских дронов по столице в Печерском районе обломки рухнули на многоквартирный жилой дом.
"Предварительно есть сильное задымление", - рассказал чиновник.
Как рассказали в КГВА, произошло частичное разрушение конструкций пострадавшего дома на уровне 31 этажа, также есть сильное задымление.
"Работает подразделение ГСЧС. Предварительно пострадавших нет. Остальные уточняются", - передали в администрации.
Начальник КГВА рассказал, что после пожара на 33 этаже на площади 50 "квадратов" произошло частичное разрушение строительных конструкций 34 технического этажа в доме на Печерске.
По предварительным данным - пострадавших нет.
В свою очередь мэр отметил, что возгорание произошло на 33-м (техническом) этаже.
"Пожарные подразделения работают. Эвакуация людей продолжается. Город организовал для жителей 2 автобуса. К медикам никто пока не обращался", - говорится в заявлении городского головы.
Напомним, вчера вечером российские оккупанты запустили дроны-камикадзе по Украине. "Шахеды", в частности, двигались и в сторону столицы. Уже после полуночи в Киеве была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии стало известно о работе ПВО в Киеве, где также была слышна серия взрывов.
Позже столичные власти рассказали, что в Голосеевском районе Киева, где упали обломки БПЛА врага, ударной волной были повреждены окна "в некоторых квартирах жилого дома". Также загорелись гаражи и СТО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.