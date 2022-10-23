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В Киеве с отоплением уже 30% домов: когда подключат остальные

Фото: в Киеве с отоплением уже 30% домов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве около 30% домов получили отопление. Остальные же подключат уже в течение недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы КГГА Петра Пантелеева в эфире телемарафона.

"Мы ориентируемся в принципе на показатели прошлого года (по температуре, - ред.), серьезных отклонений не должно быть, возможно плюс-минус градус, не будет каких-либо резких отклонений", - заявил Пантелеев.

По словам замглавы КГГА, подключение к централизованному отоплению положительно влияет на экономию электроэнергии, поскольку люди прекращают пользоваться обогревателями, что со своей стороны уменьшает нагрузку на энергосистему.

"Это на сегодняшний день чрезвычайно важно. В этом был замысел. Постепенно подключаем дома к централизованному отоплению, на это нужно определенное время, где-то, неделю, чтобы город был с теплом", - добавил заместитель главы КГГА.

Сегодня, как отметил Пантелеев, к централизованному отоплению в Киеве подключены 30% жилых домов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Пантелеева, как и в прошлом, ожидается, что температура в домах Киева будет около +18.

Также замглавы КГГА допустил, что зимой в многоквартирных домах Киева по несколько дней может отсутствовать отопление. Все из-за массированных ракетных обстрелов России.

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