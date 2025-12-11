ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве объявили тревогу: Воздушные силы предупредили украинцев

Украина, Киев, Четверг 11 декабря 2025 01:47
В Киеве объявили тревогу: Воздушные силы предупредили украинцев Фото: бомбоубежище (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В ночь на 11 декабря продолжается массированная атака России на Украину. В Киеве, как и в ряде других регионов, объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушные силы ВСУ в сети Telegram.

Россия продолжает наносить удары по Украине при помощи дронов. Также была объявлена баллистическая угроза, из-за чего еще в ряде регионов объявили воздушную тревогу. Киев также под угрозой удара баллистического вооружения.

Дополняется...

