В Киеве объявили тревогу: Воздушные силы предупредили украинцев
Фото: бомбоубежище (GettyImages)
В ночь на 11 декабря продолжается массированная атака России на Украину. В Киеве, как и в ряде других регионов, объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушные силы ВСУ в сети Telegram.
Россия продолжает наносить удары по Украине при помощи дронов. Также была объявлена баллистическая угроза, из-за чего еще в ряде регионов объявили воздушную тревогу. Киев также под угрозой удара баллистического вооружения.
Дополняется...