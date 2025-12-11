В Киеве объявили тревогу: Воздушные силы предупредили украинцев

В ночь на 11 декабря продолжается массированная атака России на Украину. В Киеве, как и в ряде других регионов, объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушные силы ВСУ в сети Telegram.