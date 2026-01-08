ua en ru
В Киеве объявили воздушную тревогу из-за ударных дронов

Четверг 08 января 2026 22:59
В Киеве объявили воздушную тревогу из-за ударных дронов Фото: люди в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Киеве сегодня вечером, 8 января, объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российскими оккупантами ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.

"В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что российские беспилотники летят на Киев с востока.

Карта воздушных тревог имеет такой вид:

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за ударных дронов

Угроза новой атаки

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что очень важно реагировать на воздушные тревоги и постоянно спускаться в укрытие. По его словам, российские оккупанты могут провести новый массированный удар по Украине уже сегодня, 8 января, ночью.

Он уточнил, что враг хочет воспользоваться непогодой - в Украину пришло резкое похолодание.

Кроме того, об угрозе нового массированного удара по Украине в ближайшие несколько дней сообщило и посольство США в Украине. В его заявлении говорится, что вражеская воздушная атака может произойти в любое время в течение ближайших нескольких дней.

