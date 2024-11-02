RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов"

Фото: в Киеве объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Военные предупредили об угрозе "Шахедов".

 

"БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления", - сообщили в Воздушных силах.

Заметим, что по состоянию на 20:03 воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях. Карта воздушных тревог сейчас выглядит так:

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве с ночи несколько раз раздавались взрывы и работала ПВО. Прямых попаданий в Киеве не было, но в шести районах столицы упали обломки. Возникли пожары, есть повреждения домов и авто, пострадал полицейский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВоздушная тревогаОккупанты