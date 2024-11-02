В Киеве объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов"

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве с ночи несколько раз раздавались взрывы и работала ПВО. Прямых попаданий в Киеве не было, но в шести районах столицы упали обломки. Возникли пожары, есть повреждения домов и авто, пострадал полицейский.

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