Почему не стоит доверять прогнозу погоды в телефоне: интервью с Укргидрометцентром

Фото: почему погода в приложении не всегда правдива (Getty Images)

Нынешняя весна в Украине не слишком радует теплом, но, как уверяют синоптики, это временное явление. Но действительно ли климат меняется – и почему прогнозы погоды иногда "не угадывают"? В блиц-интервью для РБК-Украина в Укргидрометцентре ответили на самые распространенные вопросы к синоптикам.

Главное:

Почему так холодно в мае и каким будет лето?

Почему прогноз погоды не всегда точный?

Можно ли доверять прогнозам в приложениях?

Как война повлияла на точность прогнозов и технические возможности синоптиков?

Какие признаки климатических изменений уже фиксируют в Украине?

Нынешний май удивил холодом, но лето точно будет теплым. А вот что касается осадков, то это летом прогнозировать сложно. Об опасном явлении над конкретным городом синоптики могут предупредить максимум за час, но и здесь есть проблемы, возникшие из-за войны.

О том, как формируется прогноз погоды, почему синоптики не могут предсказать погоду далеко наперед и в чем отличие погодных приложений от официальных данных – в блиц-интервью для РБК-Украина рассказали начальница отдела метеорологических прогнозов УкрГМЦ Наталья Голеня и начальница отдела по взаимодействию со СМИ УкрГМЦ Наталья Птуха.

– Почему май такой холодный? Это временное явление, или новый тренд?

– В мае преобладали северные и северо-западные синоптические процессы, часто распространялся холодный воздух арктического происхождения. Это временное явление, а не климатический тренд. Подобные погодные условия случались и в прошлом (холодный май 1999 года).

Фото: весна в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

– Какое лето ждет украинцев в этом году – жаркое или с сюрпризами?

– По предварительным оценкам, лето ожидается теплым, с периодами жары, и среднемесячными температурами на 1,5-2,5 градуса выше климатической нормы. Но, как и в предыдущие годы, не обойдется без колебаний температуры и неравномерного распределения осадков.

– Действительно ли меняется климат в Украине? Вы это видите в ваших данных?

– Да, есть признаки изменений: растет среднегодовая температура, большинство месяцев года имеют положительную аномалию отклонения средней месячной температуры от нормы (средних многолетних значений), меняется характер осадков (увеличивается количество ливневых дождей), увеличиваются засушливые периоды. Более подробные выводы – в компетенции ученых климатологов Украинского гидрометеорологического института.

– Какой регион Украины наиболее уязвим к климатическим изменениям?

– В зависимости от проявлений: например, на юге и востоке страны стало больше засушливых дней. Но этот вопрос требует глубокой климатической оценки именно ученых.

– Как вы формируете долгосрочные прогнозы? Насколько они точны?

– Очень часто мы получаем вопросы вроде "Какой будет зима/весна/лето в этом году" или "Это правда что на Новый год/Рождество/будут сильные морозы?" и т. д. Мы всегда объясняем нашим пользователям, что точно прогнозировать с большой заблаговременностью невозможно и что наиболее достоверный прогноз возможен на пять, максимум десять суток (на более длительные периоды можно говорить только о климатических показателях – средние многолетние значения, и их отклонения от нормы за декаду или месяц, срабатываемость даже таких прогнозов не превышает 75%).

Сезонные прогнозы предоставляют информацию об основных трендах развития синоптических процессов, они не показывают, как будет меняться погода каждый день в течение зимы, например. Но могут кое-что рассказать о наиболее вероятных синоптических условиях, усредненных за несколько месяцев.

Фото: весна в Киеве (РБК-Украина)

Надо иметь в виду, что сезонные прогнозы используются как руководство только для крупномасштабных процессов, усредненных в течение длительных периодов времени. Например, для прогнозирования шансов отклонения тренда от нормы (теплее, холоднее, более низкое давление, повышенное давление), в континентальном или глобальном масштабе, и эти данные являются усредненными в течение 30-90 (или более) дней.

Сезонные прогнозы не расскажут вам о температуре в определенном городе, в определенное время с заблаговременностью 2 месяца, поскольку это пока невозможно.

Суть сезонных прогнозов, например, заключается в том, чтобы рассчитать в течение января (или любого другого месяца) среднее атмосферное давление в Северной Атлантике (или в любом другом регионе) и будет ли полученное значение выше или ниже нормы для этого месяца (нормой считается среднее многолетнее значение, рассчитанное в соответствии с требованиями Всемирной Метеорологической Организации за 30-ти летний период).

Или какова вероятность установления устойчивой антициклональной погоды в феврале над Сибирью, будет ли эта вероятность 30% или 60%, и как этот % будет меняться со временем (становится менее вероятным или более вероятным). Это примеры информации, которую можно получить с помощью долгосрочных прогнозов.

Нужно понимать, что такие прогнозы – это не одно и тоже с прогнозами погоды, которые мы привыкли смотреть по телевидению. Одно дело прогнозировать температуру воздуха в городе на 2 или 3 дня, но совсем другое –предсказать, будет ли атмосферное давление в январе над Атлантикой выше или ниже по сравнению с 30-летним средним значением.

Такая информация мало о чем говорит среднестатистическому пользователю, которому важно знать погоду в конкретном населенном пункте и в конкретное время, однако она очень ценна для ученых климатологов и с ее помощью они будут иметь более четкое видение о глобальной циркуляции и основных синоптических процессах в следующие несколько месяцев.

– Почему синоптики иногда ошибаются –​​​​​​​ и что сложнее всего прогнозировать?

– Летом достаточно сложно прогнозировать осадки из-за конвективных процессов в атмосфере (влажный и теплый воздух нагреваясь у земной поверхности, быстро поднимается, двигаясь вверх, охлаждается, влага конденсируется, образуются мощные кучево-дождевые облака высотой 10-15 км, из них выпадают ливневые дожди, град, могут наблюдаться грозы и шквалистые ветры).

Условия для формирования конвективных облаков можно прогнозировать за сутки, но где именно будет образовываться такое облако можно следить с помощью радаров и спутниковых данных и предупреждать об опасных явлениях (ливни, град шквалы) над конкретным городом или районом можно с заблаговременностью 20-30 минут, максимум час. Для украинских синоптиков радары сейчас недоступны, ведь были уничтожены РФ в первый день полномасштабного вторжения.

Иногда в летний период бывает, что в прогнозе на следующие сутки осадков не прогнозировали, а потом в тот день, где-то во второй половине дня синоптики выпускают предупреждение на грозу. Почему так бывает?

По синоптическим условиям образования осадки разделяют на фронтальные и внутримассовые. С фронтальными все ясно, они образуются на атмосферных фронтах и достаточно хорошо прогнозируются. А вот в рассматриваемой ситуации разберем другой тип – внутримассовые осадки – те, что образуются в однородной, но не устойчивой воздушной массе.

Фото: синоптики не всегда могут предсказать дождь заблаговременно (Getty Images)

Почему воздушная масса не устойчива? Из-за высокой температуры, влажности воздуха и некоторых других факторов. Чем выше температура воздуха – тем сильнее нагревается приземный слой атмосферы, особенно над городами, покрытыми асфальтом, бетоном и из-за большого количества автомобилей, продуцирующих парниковые газы.

Как известно, теплый воздух поднимается вверх. Этот процесс называется конвекцией. Добавляем к этому интенсивное испарение, особенно над водными поверхностями. Итак, вверх движется влага, которая с высотой конденсируется. Формируются кучево-дождевые облака, а из них выпадают локальные ливни в сопровождении гроз.

При этом не стоит забывать и о горизонтальном движении воздушных масс – облака перемещаются в пространстве, подбирая еще больше влаги. Такие процессы невозможно спрогнозировать по территории с заблаговременностью в сутки, или даже 6 часов, ведь они формируют за менее чем 30 минут.

Однако с помощью метеорологических спутников, грозопеленгаторов и радарных данных (к сожалению, для украинских синоптиков радары сейчас недоступны, ведь были уничтожены РФ в первый день полномасштабного вторжения) синоптики следят за текущей ситуацией и проводят расчет ближайших во времени метеоопасностей, чтобы оперативно реагировать на внезапные изменения в атмосфере.

– Как война влияет на экологию и климатические процессы в Украине?

– Последствия войны влияют прежде всего на окружающую среду. Климат –глобальная система, поэтому локальное влияние надо еще исследовать.

–​​​​​​​ Фиксировали ли вы изменения в атмосфере из-за пожаров или взрывов?

– Да, мы регистрировали повышение концентраций твердых частиц и загрязняющих веществ в воздухе после пожаров, когда, например, в результате обстрелов на приграничных территориях возникали очаги возгорания. В таких случаях дым может распространяться на значительные расстояния, а на наших наблюдательных пунктах в приземном слое воздуха фиксировались загрязняющие примеси.

– Есть ли вероятность снега летом в украинских Карпатах?

– В высокогорье Карпат нечасто, но возможны отдельные дни с мокрым снегом даже в июне.

– Какие погодные аномалии вы ожидаете в ближайшее время?

– В ближайшей синоптической перспективе на которую мы прогнозируем, максимум до 10 суток, именно аномалий мы не ожидаем.

–​​​​​​​ Можно ли доверять прогнозу в телефоне?

– Рекомендуем ориентироваться на официальные источники, в частности прогнозы УкрГМЦ. Почему же прогнозы в приложениях отличаются и бывают не точными? Дело не в приложении, а в том, какую погодную прогностическую модель оно использует.

Процесс прогнозирования начинается с данных и наблюдений, поступающих от метеостанций во всем мире, спутников, аэрозондов, радаров, которые собирают информацию об атмосфере, такую как влажность, скорость ветра, температуру и прочее. Все эти измерения подаются на суперкомпьютеры в различные мировые прогностические центры.

Суперкомпьютеры принимают эти начальные условия, а затем используют математические уравнения, чтобы составить прогноз. Не существует идеального алгоритма, поскольку Земля настолько велика, что невозможно иметь данные наблюдений для каждой частицы воздуха.

Фото: можно ли доверять прогнозу в телефоне (Виталий Носач, РБК-Украина)

Поскольку каждая компьютерная модель использует разные математические формулы, каждый прогноз погоды может несколько отличаться.

Решениями таких формул являются карты, графики и таблицы с метеорологическими показателями, такими как давление, температура и количество осадков в определенной географической области. И еще более ста метео параметров, которые должен проанализировать синоптик для успешного прогноза.

Прогноз, который вы видите в погодных программах, преимущественно основывается только на одной прогностической модели, тогда как специалист всегда работает с несколькими одновременно.

Данные наблюдений за погодой предоставляются бесплатно, например, такими учреждениями, как NOAA, что делает относительно легким для любого разработчика погодного приложения. Популярность программ прогноза погоды настолько огромна, что существует почти 8000 программ для Android и 2400 приложений для iOS, в названии которых есть слово "погода". Но количество не означает качество. Национальные погодные службы пользуются лучшими моделями, которых нет в свободном доступе на просторах интернета.

Результаты прогностических моделей, которые получают государственные центры прогнозирования, дополняются спутниковыми, радарными и еще рядом данных для анализа. Окончательный прогноз зависит от опыта, профессиональных знаний метеоролога и того, как специалист интерпретирует эти данные и сами модели. Есть модели, которые лучше прогнозируют морозы зимой, летнюю жару, туманы или осадки в особой местности, модели, которые лучше разработаны для долгосрочного или краткосрочного прогнозирования и др.

Задача синоптика – знать оправдываемость каждой модели в каждой точке страны, корректировать и совершенствовать прогноз на основе этих знаний.

Независимо от того, какой канал вы смотрите, сайт, который вы посещаете, или приложение, которое вы загружаете, помните, что прогноз погоды – это "вероятный сценарий", а не "точное будущее".

– Видите ли вы смещение весны и осени на календаре?

– Такие выводы требуют тщательного многолетнего анализа, именно аналитическими данными занимаются ученые в Украинском гидрометеорологическом институте.