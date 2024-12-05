В Киеве объявлена тревога из-за угрозы российских "Шахедов"

По данным Воздушных сил, вражеские беспилотники движутся по территории Украины с разных направлений. Они зафиксированы в восточных и северных областях.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты", - сообщили в КГВА.

В Воздушных силах заявили, что вражеские дроны движутся в разных направлениях:

в Сумской области - через Глухов, Ромны курсом на Черниговщину;

в Черниговской области дроны движутся в направлении Киевской области;

в Полтавской области дроны замечены в пригороде Полтавы;

в Киевской области беспилотники в районе Броваров, Борисполя и Дымера.

Напомним, что жителей областей где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Обстрелы Украины

Следует отметить, что с начала осени Россия усилила воздушные атаки по территории Украины. Обстрелы инфраструктуры проходят почти каждый день.

В ответ на это была усиленная работа Воздушных сил. Подробнее о работе ПВО, можно узнать в материале РБК-Украина .