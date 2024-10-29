В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов"
Фото: к столице приближаются российские БпЛА (Getty Images)
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения к городу ударных дронов "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и КГВА.
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.
Мониторинговые паблики сообщают о приближении вражеских БпЛА со стороны Обухова. Дроны подлетают к пригороду Киева и Броварам.
Ночная воздушная атака
Вечером в понедельник, 28 октября, российский агрессор в очередной раз запустил в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявили воздушную тревогу.
Около 1:45 стало известно о работе сил ПВО в Киевской области.
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