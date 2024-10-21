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В Киеве объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов"

Фото: в столице объявлена тревога из-за приближения вражеского дрона (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Воздушные силы ВСУ.

"Киев - ударный БпЛА с востока в направлении города!", - сообщают военные.

Жителям советуют пройти в ближайшее укрытие.

Атаки дронами и ракетами

Напомним, вечером 20 октября российские террористы запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед".

Первые БпЛА начали заходить с северо-востока через Сумскую область в 22:00. Позже состоялся пуск второй волны из оккупированного Крыма.

Перед этим агрессор ударил управляемыми авиабомбами по Харькову. В городе есть пострадавшие и поврежден ряд домов.

А по Кривому Рогу армия РФ ударила баллистическими ракетами. Повреждена гражданская инфраструктура.

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