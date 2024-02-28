В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Предупреждают о баллистике

Сигнал воздушной тревоги объявлен вечером в среду, 28 февраля в Киеве и ряде областей. Украинцы предупреждают об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил.

"Внимание! Киевская область – ракетная опасность!" - говорится в сообщении.

Мониторинговые Telegram-каналы предупреждают о запуске неизвестного объекта из Брянской области РФ.

Обновлено в 22:00.

В Киеве и областях объявлено об отбое тревоги.

Обновлено в 21:46.

Воздушные силы предупредили, что цель, которая двигалась на Киев, исчезла с радаров. Однако воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях.

"Ракета на Полтавщину", – написали воздушники.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Воздушные атаки РФ по Украине

Напомним, войска РФ вечером 27 февраля в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине . Около 22:50 в Одессе прогремели взрывы , местные власти призвали жителей находиться в укрытиях и не снимать и не выкладывать в сети работу ПВО, соблюдать информ-тишину.

Позже стало известно, что в Одессе в результате падения обломков сбитого силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ вражеского дрона-камикадзе было замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры, и произошел пожар , который оперативно потушили.

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