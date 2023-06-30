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В Киевской области бригады ДТЭК переводят в усиленный режим работы из-за непогоды

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Пятница 30 июня 2023 18:46
В Киевской области бригады ДТЭК переводят в усиленный режим работы из-за непогоды Фото: в Киевской области бригады ДТЭК переводят в усиленный режим работы из-за непогоды (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Киевской области ремонтные бригады ДТЭК будут переведены в усиленный режим. Это связано с непогодой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

Как сообщили в ведомстве, бригады будут работать круглосуточно. Это поможет как можно скорее ликвидировать последствия накрывшей Киевскую область непогоды во второй половине дня четверга, 30 июня.

"Сильные ветер и дождь привели к частичным локальным отключениям в Бучанском, Обуховском, Бориспольском, Броварском и Вышгородском районах. Прилагаем максимум усилий, чтобы как можно быстрее устранить последствия непогоды", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики предупреждали жителей Киева и области об ухудшении погоды и возможных грозах.

Также украинцы предупредили, что на левобережной части возможны шквальные порывы ветра до 15-20 м/с.

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