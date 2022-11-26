В Киеве ожидаются снегопады: водителей предупредили об ухудшении дорожных условий
В столице завтра, 27 ноября, прогнозируют снегопады и морозы. Водителей предупредили об ухудшении дорожной ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.
"Зима в столице оказалась ранней. Новые снегопады метеорологи прогнозируют в воскресенье 27 ноября. Мокрый снег с дождем возможен в понедельник. А уже с середины следующей недели температура опустится до -2°C днем и -5°C ночью", - говорится в сообщении.
"Киевавтодор" готов вывести на улицы до 525 единиц основной и дополнительной техники для уборки снега и противогололедной обработки покрытия.
Водителей призывают быть внимательными на дорогах и по возможности не выезжать на своих авто во время снегопада. Пешеходам необходимо пользоваться фликерами и фонариками в темное время суток.
Ранее мы писали, что завтра, 27 ноября, половину областей Украины накроет мокрый снег и дождь. На дорогах возможна гололедица.
Также мы писали, что сегодня ночью на дорогах видимость снизится до 200-500 метров из-за тумана.
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