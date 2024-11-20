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В Киеве ожидается резкое ухудшение погоды

Фото: Киевлян предупредили об гололедице и мокром снегу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу в Киеве. Водителей просят быть осмотрительными на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Синоптики рассказали, что этой ночью в столице ожидается сильный дождь, мокрый снег и гололедица.

"Заблаговременно, до начала осадков, спецтехника выедет в город и приступит к обработке дорог, мостов и тротуаров", - сообщили в администрации.

В целом, по данным КГГА, "Киевавтодор" к зимнему периоду подготовил 553 единицы специальной техники и необходимое количество посыпных и горюче-смазочных материалов.

В то же время специалисты просят водителей быть осмотрительными на дорогах.

"А тех, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, призывают сделать это как можно быстрее, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения", - добавили в администрации.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, погода в Украине будет сильно отличаться 21 ноября. Подробнее можно узнать в материале РБК-Украина.

РБК-Украина также подготовила прогноз погоды на текущую рабочую неделю.

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