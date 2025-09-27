ua en ru
Сб, 27 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве на Оболонском острове подняли Green Flag: реакция Кличко: реакция Кличко

Киев, Суббота 27 сентября 2025 17:12
UA EN RU
В Киеве на Оболонском острове подняли Green Flag: реакция Кличко: реакция Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Киеве на Оболонском острове подняли Green Flag (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергей Новиков

Оболонский остров в Киеве получил престижную международную награду Green Flag Award, которая свидетельствует о высоких стандартах управления, безопасности, доступности и экологичности. Украина впервые участвовала в этой международной программе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, на Оболонском острове подняли первый в Украине Зеленый флаг, Green Flag Award - это престижная международная экологическая награда, которую получил остров.

"Она подтверждает, что любимое место отдыха киевлян и гостей столицы соответствует высоким международным стандартам управления, безопасности, доступности и экологичности. Украина впервые участвовала в этой международной программе", - написал он.

Как отметил мэр Киева, онлайн-оценивание состоялось в конце июля этого года при участии международных судей, что обеспечило прозрачность и объективность процесса. Организаторами мероприятия выступили Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА совместно с КП "Плесо".

"Решение о награждении острова Green Flag Award приняли по итогам тщательного тестирования и проверки соответствия предоставленной информации реальному положению дел. Эта награда делает Оболонский остров еще более привлекательным местом отдыха", - отметил Виталий Кличко.

Green Flag Award

Green Flag Award - международная аккредитация, основанная в 1996 году, которая устанавливает стандарты качества для управления парками, природными территориями и другими открытыми пространствами.

Ее администрирует организация Keep Britain Tidy по лицензии Департамента по повышению уровня жизни, жилищной политики и общин Великобритании, который является структурным подразделением британского правительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко Киев Оболонь Оболонский район
Новости
Кадровый скандал в "Укрэнерго". Почему набсовет уволил топ-менеджмент компании
Кадровый скандал в "Укрэнерго". Почему набсовет уволил топ-менеджмент компании
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"