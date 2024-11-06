В Киеве обустроили 10 новых минискверов для отдыха: адреса

В разных районах Киева обустроили дополнительные зеленые зоны. В городе появилось 10 новых минискверов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.
В КГГА рассказали, что коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений обустроили новые зеленые зоны - минискверы - в каждом районе столицы.
Каждый район Киева получил небольшую зону отдыха (фото: kyivcity.gov.ua)
Директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный уточнил, что в рамках осеннего озеленения на этих локациях:
"Минискверы - это небольшие уютные территории с удобными скамейками, пешеходными дорожками и декоративным озеленением. Для их обустройства выбрали локации с учетом потребностей киевлян", - отметил он.
Один из минискверов в столице (фото: kyivcity.gov.ua)
Чиновник добавил, что предпочтение отдавали местам вблизи густонаселенных жилых комплексов, офисных центров и учебных заведений.
"В некоторых минискверах предусмотрены детские или спортивные площадки, а также специальные зоны для выгула домашних питомцев", - подытожил Возный.
Выгульно-дрессировочная площадка для животных (фото: kyivcity.gov.ua)
Между тем, генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Юрий Бахмат объяснил, что минискверы не только создают комфортные места для отдыха жителей, но и способствуют улучшению экологического состояния города.
Еще одна локация для отдыха в Киеве (фото: kyivcity.gov.ua)
По словам Бахмата, для озеленения минискверов выбирали стойкие к городским условиям растения, декоративные злаки и многолетние цветы.
Некоторые из высаженных коммунальщиками цветов (фото: kyivcity.gov.ua)
"Подчеркиваю, что все минискверы обустроены КП СЗН без привлечения дополнительных бюджетных средств", - добавил он.
Согласно данным КГГА, новые минискверы обустроили по следующим адресам:
Напомним, ранее мы рассказывали, что маршрутки Киева добавили в популярный онлайн сервис. Теперь граждане могут, в частности, легко найти схемы движения такого транспорта и узнать стоимость проезда в нем.
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