В Киеве обустроили 10 новых минискверов для отдыха: адреса

Что такое минискверы и для чего их создают

В КГГА рассказали, что коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений обустроили новые зеленые зоны - минискверы - в каждом районе столицы.

Каждый район Киева получил небольшую зону отдыха (фото: kyivcity.gov.ua)

Директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный уточнил, что в рамках осеннего озеленения на этих локациях:

высадили более 250 деревьев, 12 300 кустов и почти 31 000 цветов

обустроили 6 500 метров квадратных газонов

"Минискверы - это небольшие уютные территории с удобными скамейками, пешеходными дорожками и декоративным озеленением. Для их обустройства выбрали локации с учетом потребностей киевлян", - отметил он.

Один из минискверов в столице (фото: kyivcity.gov.ua)

Чиновник добавил, что предпочтение отдавали местам вблизи густонаселенных жилых комплексов, офисных центров и учебных заведений.

"В некоторых минискверах предусмотрены детские или спортивные площадки, а также специальные зоны для выгула домашних питомцев", - подытожил Возный.

Выгульно-дрессировочная площадка для животных (фото: kyivcity.gov.ua)

Между тем, генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Юрий Бахмат объяснил, что минискверы не только создают комфортные места для отдыха жителей, но и способствуют улучшению экологического состояния города.

Еще одна локация для отдыха в Киеве (фото: kyivcity.gov.ua)

Где именно в Киеве обустроили новые минискверы

По словам Бахмата, для озеленения минискверов выбирали стойкие к городским условиям растения, декоративные злаки и многолетние цветы.

Некоторые из высаженных коммунальщиками цветов (фото: kyivcity.gov.ua)

"Подчеркиваю, что все минискверы обустроены КП СЗН без привлечения дополнительных бюджетных средств", - добавил он.

Согласно данным КГГА, новые минискверы обустроили по следующим адресам: