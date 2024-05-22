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Часть Оболони в Киеве осталась без света из-за аварии

Фото: в Киеве произошла авария, есть отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Авария на электросетях в Киеве произошла 22 мая. В результате ряд улиц остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Локальная авария произошла в Оболонском районе столицы. Поэтому без света осталась часть домов на Оболонском проспекте, Героев Днепра, улицах Тимошенко и Зои Гайдай.

Энергетики отмечают, что над ликвидацией аварии уже работают. Свет могут повернуть до 10:00.

Также в ДТЭК напомнили, что сегодня, 22 мая, в Киеве с 7:00 до 18:00 не будут применять графики почасовых отключений света.

 

 

Ситуация со светом в Украине

Российские оккупанты начали снова обстреливать энергетику Украины. Россияне атаковали теплоэлектростанции, уничтожили Змиевскую и Трипольскую ТЭС.

В частности, этой ночью оккупанты нанесли удары по объектам энергетики в Шостке и Конотопе Сумской области. Из-за обстрела город Сумы остался без света.

В результате многочисленных атак в Украине начали вводить графики отключения света для населения и бизнеса. Так, по сообщениям энергетиков, сегодня стабилизационные отключения будут внедряться по всей Украине с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

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ДТЭККиевАварияОтключения света