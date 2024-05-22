Часть Оболони в Киеве осталась без света из-за аварии

Ситуация со светом в Украине

Российские оккупанты начали снова обстреливать энергетику Украины. Россияне атаковали теплоэлектростанции, уничтожили Змиевскую и Трипольскую ТЭС.

В частности, этой ночью оккупанты нанесли удары по объектам энергетики в Шостке и Конотопе Сумской области. Из-за обстрела город Сумы остался без света.

В результате многочисленных атак в Украине начали вводить графики отключения света для населения и бизнеса. Так, по сообщениям энергетиков, сегодня стабилизационные отключения будут внедряться по всей Украине с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

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