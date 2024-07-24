Подожгли машину военного и не только. Разоблачены два предателя

Двум предателям сообщено о подозрении из-за поджога релейного и батарейного шкафа на железной дороге, а также автомобиля украинского военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, подозреваемые через анонимный Telegram-канал получили "заказ" на поджог релейного и батарейного шкафа на железной дороге в Оболонском районе Киева.

Фото: разоблачены предатели, которые подожгли мышину военного и оборудование критической инфраструктуры (t.me/pgo_gov_ru)

"Имея при себе заранее приобретенный для поджога растворитель краски, один из подозреваемых облил легковоспламеняющимся веществом релейный и батарейный шкафы недалеко от железнодорожной станции, после чего поджег их. В это время его сообщник снимал это на видео и следил, чтобы поджогу никто не помешал", - добавляет Офис генерального прокурора.

Также подозреваемые подожгли автомобиль военного в Оболонском районе столицы. Поджог они также снимали на видео, чтобы потом предоставить его в качестве доказательства выполненной работы.

За «работу» они получили тысячу долларов.